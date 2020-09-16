В Крыму водолазы Черноморского флота расчищают дно Севастопольской бухты
- РИА Новости
«Всего запланировано к подъёму 13 объектов, из которых пять уже подняты на поверхность. Поднимаемые со дна объекты представляют собой в основном плавпричалы различных типов, затопленные в прошлом веке», — цитирует «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы ЧФ.
Работы проходят в районе Графской бухты (Нефтегавань).
Обследование объектов на дне, остропку и обеспечение подъёма выполняют 15 водолазных специалистов флота.
В Феодосии, как сообщил «Крыминформ», водолазы МЧС обследуют затонувший в 1941 году базовый тральщик Черноморского флота «Минреп».