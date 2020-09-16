В Крыму водолазы Черноморского флота расчищают дно Севастопольской бухты

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В Крыму водолазы Черноморского флота выполняют работы по подъёму затопленных объектов со дна Севастопольской бухты.
В Крыму водолазы Черноморского флота расчищают дно Севастопольской бухты
  • РИА Новости

«Всего запланировано к подъёму 13 объектов, из которых пять уже подняты на поверхность. Поднимаемые со дна объекты представляют собой в основном плавпричалы различных типов, затопленные в прошлом веке», — цитирует «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы ЧФ.

Работы проходят в районе Графской бухты (Нефтегавань).

Обследование объектов на дне, остропку и обеспечение подъёма выполняют 15 водолазных специалистов флота.

В Феодосии, как сообщил «Крыминформ», водолазы МЧС обследуют затонувший в 1941 году базовый тральщик Черноморского флота «Минреп».

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