У сервиса Russpass заработала горячая линия, пользователи цифровой туристической платформы смогут получить бесплатную консультацию о её работе по телефону.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заявление заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Как пояснила заммэа, операторы горячей линии общегородского контакт-центра круглосуточно проконсультируют как при планировании поездки, так и уже во время путешествия. Услуга предоставляется на двух языках, русском и английском.

Звонки осуществляются по номеру телефона +7(495)122-01-11, находящиеся в Москве абоненты также могут набрать короткий номер «122».

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы сообщил, что на платформе Russpass появились новые туристические предложения от Брянской, Ивановской, Московской, Орловской, Тюменской областей и Ставропольского края.