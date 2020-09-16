Северный флот пополнил коллекцию Российского государственного музея Арктики и Антарктики
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Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
Артефакты были найдены в августе этого года в ходе комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества в Арктику.
Всего в реестр было внесено 88 находок.
Экспедиция продлится до октября.
Ранее президент Русского географического общества Сергей Шойгу в интервью kp.ru рассказал о деятельности организации.