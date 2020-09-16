Северный флот пополнил коллекцию Российского государственного музея Арктики и Антарктики

Короткая ссылка
Северный флот передал в Российский государственный музей Арктики и Антарктики коллекцию исторических артефактов, найденных на островах архипелага Новая Земля.
Северный флот пополнил коллекцию Российского государственного музея Арктики и Антарктики
  • © Пресс-служба Северного флота

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Артефакты были найдены в августе этого года в ходе комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества в Арктику.

Всего в реестр было внесено 88 находок.

Экспедиция продлится до октября.

Ранее президент Русского географического общества Сергей Шойгу в интервью kp.ru рассказал о деятельности организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить