Северный флот пополнил коллекцию Российского государственного музея Арктики и Антарктики

Северный флот передал в Российский государственный музей Арктики и Антарктики коллекцию исторических артефактов, найденных на островах архипелага Новая Земля.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Артефакты были найдены в августе этого года в ходе комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества в Арктику.

Всего в реестр было внесено 88 находок.

Экспедиция продлится до октября.

Ранее президент Русского географического общества Сергей Шойгу в интервью kp.ru рассказал о деятельности организации.