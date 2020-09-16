В Калининградской епархии прокомментировали инцидент с мытьём обуви

В Калининградской епархии РПЦ прокомментировали инцидент с мужчинами, которые помыли обувь в источнике часовни.

«Мы хотели бы, чтобы и остальные участники присоединились к извинениям, и надеемся, что они впредь будут уважительно относиться к культурным, религиозным и историческим ценностям, потому что такое поведение недопустимо», — сказали РИА Новости в епархии.

Также сообщается, что краны в источнике часовни в Калининграде перекрыли.

«Пока краны в источнике в часовне перекрыли, их будут открывать по церковным праздникам», — рассказали в епархии.

Ранее один из молодых людей записал видеообращение к калининградцам с извинениями, которое выложил в соцсети «ВКонтакте».