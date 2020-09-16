В Калининградской епархии прокомментировали инцидент с мытьём обуви

Короткая ссылка
В Калининградской епархии РПЦ прокомментировали инцидент с мужчинами, которые помыли обувь в источнике часовни.
В Калининградской епархии прокомментировали инцидент с мытьём обуви
  • РИА Новости

«Мы хотели бы, чтобы и остальные участники присоединились к извинениям, и надеемся, что они впредь будут уважительно относиться к культурным, религиозным и историческим ценностям, потому что такое поведение недопустимо», — сказали РИА Новости в епархии.

Также сообщается, что краны в источнике часовни в Калининграде перекрыли.

«Пока краны в источнике в часовне перекрыли, их будут открывать по церковным праздникам», — рассказали в епархии.

Ранее один из молодых людей записал видеообращение к калининградцам с извинениями, которое выложил в соцсети «ВКонтакте».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить