В Пермском крае рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией

В Пермском крае прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19, за последние сутки после коронавируса выздоровели 43 жителя.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на данные пресс-службы краевого Минздрава.

Общее количество выздоровевших в крае достигло 6112 человек. На домашнем карантине по предписанию главного врача находятся ещё 2355 жителей края.

На лечении остаются 2342 человека: 2249 пациентов с COVID-19, а также 93 пациента с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на коронавирус.

За сутки в крае было проведено 3837 исследований на коронавирусную инфекцию.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.