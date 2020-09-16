В Серпухове рассказали о работе клуба «Активное долголетие»

В подмосковном Серпухове рассказали о работе клуба «Активное долголетие», он открывается 17 сентября.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Министерства социального развития Московской области.

В клубе пенсионеры смогут заниматься скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, танцами и творчеством. Все занятия будут проводиться бесплатно.

Торжественное открытие клуба пройдёт в городской библиотеке имени А.П. Чехова.

Узнать расписание занятий и записаться можно на портале dolgoletie.mosreg.ru.

Как ранее сообщала газета «Вечерняя Москва», в столице в августе по программе «Московское долголетие» состоялось более 4 тыс. занятий с 800 преподавателями.