В Серпухове рассказали о работе клуба «Активное долголетие»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Министерства социального развития Московской области.
В клубе пенсионеры смогут заниматься скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, танцами и творчеством. Все занятия будут проводиться бесплатно.
Торжественное открытие клуба пройдёт в городской библиотеке имени А.П. Чехова.
Узнать расписание занятий и записаться можно на портале dolgoletie.mosreg.ru.
Как ранее сообщала газета «Вечерняя Москва», в столице в августе по программе «Московское долголетие» состоялось более 4 тыс. занятий с 800 преподавателями.