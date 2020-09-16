За сутки в России ещё 5809 пациентов вылечились от коронавируса
В России после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 890 114 человек, в том числе 5809 — за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
Днём ранее вылечились 5605 заболевших коронавирусом.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.
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