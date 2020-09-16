За сутки в России ещё 5809 пациентов вылечились от коронавируса

В России после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 890 114 человек, в том числе 5809 — за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

Днём ранее вылечились 5605 заболевших коронавирусом. Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.