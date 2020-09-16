В Подмосковье рассказали о работе Центра управления регионом

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В Московской области подвели итоги работы Центра управления регионом (ЦУР), более 900 жалоб поступило с начала 2020 года по вопросам нарушения земельного законодательства.

«В среднем в ЦУР Московской области поступает около 30 обращений в неделю по земельно-имущественной тематике, а в высокий дачный сезон их количество может увеличиться до 100 и более», — цитирует телеканал «360» главу Министерства имущественных отношений региона Наталью Адигамову.

Она отметила, что наибольшее число жалоб поступило от жителей муниципалитетов с большими площадями земли: это Раменское, Одинцово, Мытищи, Солнечногорск и Ленинский.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым ещё три новые услуги Пенсионного фонда России станут доступны в офисах «Мои документы».

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