В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли два человека
- © УГИБДД по Ростовской области
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД России по региону.
«Водитель автомобиля ВАЗ-21099, по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем МАN, который двигался во встречном направлении», — сообщили в ведомстве.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.