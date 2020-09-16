В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли два человека

На трассе в Ростовской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека, ещё двое пострадали.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД России по региону.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21099, по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем МАN, который двигался во встречном направлении», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.