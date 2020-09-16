В Липецкой области восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Короткая ссылка
В Липецкой области восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.
В Липецкой области восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов
  • © 48.mchs.gov.ru

«Поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Грязи-Орловские ЮВЖД г. Грязи на железнодорожных путях произошёл сход восьми вагонов грузового железнодорожного состава», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги сообщили, что «для ликвидации последствий происшествия направлены восстановительные поезда со станций Кочетовка и Елец».

«Ожидаются задержки пассажирских поездов», — говорится в сообщении.

Ранее в Коми на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём. Никто не пострадал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить