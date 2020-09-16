В Липецкой области восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

«Поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Грязи-Орловские ЮВЖД г. Грязи на железнодорожных путях произошёл сход восьми вагонов грузового железнодорожного состава», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги сообщили, что «для ликвидации последствий происшествия направлены восстановительные поезда со станций Кочетовка и Елец».

«Ожидаются задержки пассажирских поездов», — говорится в сообщении.

Ранее в Коми на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём. Никто не пострадал.