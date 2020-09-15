В Петербурге торжественно погасили почтовую марку в честь мемориала «Свеча памяти»

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В Санкт-Петербурге торжественно погасили почтовый блок, посвящённый мемориалу в Иерусалиме «Свеча памяти».
В Петербурге торжественно погасили почтовую марку в честь мемориала «Свеча памяти»
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

«В нашем обновлённом музее сегодня произошло историческое событие. Начало этому событию было положено около года назад, когда музей был включён в рабочую группу по созданию памятника «Свеча памяти» в Иерусалиме», — цитирует издание директора музея Елену Лезик.

Открытие памятника состоялось в январе этого года в честь подвига героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады.

Ранее kp.ru сообщало, что в Петербурге рассказали о планах по расширению выставки, посвящённой блокаде.

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