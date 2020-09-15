В Петербурге торжественно погасили почтовую марку в честь мемориала «Свеча памяти»
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.
«В нашем обновлённом музее сегодня произошло историческое событие. Начало этому событию было положено около года назад, когда музей был включён в рабочую группу по созданию памятника «Свеча памяти» в Иерусалиме», — цитирует издание директора музея Елену Лезик.
Открытие памятника состоялось в январе этого года в честь подвига героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады.
Ранее kp.ru сообщало, что в Петербурге рассказали о планах по расширению выставки, посвящённой блокаде.