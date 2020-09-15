В Оренбуржье подвели итоги конкурса «Золотая молодёжь»
- РИА Новости
Об этом сообщает ria56.ru со ссылкой на пресс-службу конкурса.
Обладателями почётного нагрудного знака стали 100 молодых оренбуржцев до 35 лет.
Экспертная комиссия выбрала победителей в восьми номинациях. Жюри определило лучших инноваторов, лидеров, предпринимателей, спортсменов, а также назвало имена отличившихся в профессии, творчестве и службе.
Торжественное вручение наград состоится в конце года.
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