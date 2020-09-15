В Свердловской области рассказали о работе выездных бригад по вакцинации от гриппа

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В Свердловской области рассказали о формировании прививочных выездных бригад по вакцинации от гриппа.
В Свердловской области рассказали о работе выездных бригад по вакцинации от гриппа
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Создание мобильных бригад позволило нам разгрузить поликлиники и стационарные ФАПы, обезопасить жителей города. Горожане довольно активно идут сюда на вакцинирование, ведь это действительно удобно», — цитирует kp.ru Ивана Болтасева, главврача Серовской горбольницы, при которой открылся первый передвижной ФАП.

Помогать медикам вызвались студенты последних курсов Свердловского областного медицинского колледжа.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко в беседе с Nation News рассказал об особенностях вакцинации.

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