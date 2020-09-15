В Гатчине прокомментировали ситуацию с разгромом Пильного моста

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В городе Гатчина Ленинградской области прокомментировали ситуацию с разгромом временного Пильного моста через реку Тёплую. Вандалы сломали и частично сожгли перила.
В Гатчине прокомментировали ситуацию с разгромом Пильного моста
  • © Гатчинский дворец

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Гатчинского дворца.

«Кому-то понадобились перила этой переправы, очень важной для идущих через парк «Зверинец», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Как отметили в Гатчинском дворце, пострадал не оригинал переправы, а безопасный временный мост, который был сооружён на время реставрации оригинала.

Восстановлением ограждения теперь будет заниматься музей-заповедник.

Ранее, как сообщало RIA56, в Орске задержали мужчину, повалившего на землю памятник Александру Пушкину у городского драмтеатра.

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