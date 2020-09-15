В Гатчине прокомментировали ситуацию с разгромом Пильного моста
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Гатчинского дворца.
«Кому-то понадобились перила этой переправы, очень важной для идущих через парк «Зверинец», — цитирует издание сообщение пресс-службы.
Как отметили в Гатчинском дворце, пострадал не оригинал переправы, а безопасный временный мост, который был сооружён на время реставрации оригинала.
Восстановлением ограждения теперь будет заниматься музей-заповедник.
Ранее, как сообщало RIA56, в Орске задержали мужчину, повалившего на землю памятник Александру Пушкину у городского драмтеатра.