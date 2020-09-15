В Петербурге прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса

В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки был обследован 17 981 человек.

Об этом сообщает издание «Невские Новости» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

Под медицинским наблюдением находятся 586 человек. Из них двое — в обсерваторе, а 584 признаны контактными и находятся на карантине.

За понедельник обработано 209 вызовов, поступивших по номеру «122» в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.

Ранее начальник терапевтической службы Тюменской областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.