В Удмуртии задержана подозреваемая по делу о гибели двух подростков в аварийном здании
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлёкшая смерть двух и более лиц). По данным следствия, 48-летняя женщина была обязана контролировать снос аварийного здания, в котором погибли дети.
«Свои должностные обязанности она выполнила ненадлежащим образом», — цитирует издание сообщение следствия.
Следователи готовятся предъявить ей обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.
Ранее udm-info.ru сообщило, что СУ СК по Удмуртии расследует дело о причинении смерти по неосторожности. Задержан руководитель фирмы, не разобравшей аварийный дом, где погибли два подростка.