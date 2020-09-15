В Удмуртии задержана подозреваемая по делу о гибели двух подростков в аварийном здании

СК Удмуртии возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы администрации Сарапула после гибели двух подростков в аварийном здании.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлёкшая смерть двух и более лиц). По данным следствия, 48-летняя женщина была обязана контролировать снос аварийного здания, в котором погибли дети.

«Свои должностные обязанности она выполнила ненадлежащим образом», — цитирует издание сообщение следствия.

Следователи готовятся предъявить ей обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Ранее udm-info.ru сообщило, что СУ СК по Удмуртии расследует дело о причинении смерти по неосторожности. Задержан руководитель фирмы, не разобравшей аварийный дом, где погибли два подростка.