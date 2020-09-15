В Кировской области рассказали о планах запретить продавать зажигалки детям

В Кировской области рассказали о планах ввести запрет на продажу несовершеннолетним газовых зажигалок и баллонов. Соответствующий законопроект внёс депутат законодательного собрания Павел Дорофеев.

Об этом сообщает progorod43.

«В настоящее время всё большую популярность, имеющую печальные последствия, среди несовершеннолетних приобретают различные виды токсикомании, в особенности так называемый сниффинг — вдыхание газовых паров, содержащегося в бытовых приборах (зажигалках, заправочных баллонах) газа для достижения опьяняющего, одурманивающего, галлюциногенного эффекта вследствие интоксикации организма», — отметил депутат.

Инициатива будет рассмотрена на профильном комитете, а затем на заседании ОЗС.

В июле vostokmedia.com сообщил, что в Приморье вводится запрет на продажу несовершеннолетним портативных зажигалок и баллонов со сжиженным углеводородным газом.