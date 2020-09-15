Власти Крыма рассказали о противокоронавирусных мерах на полуострове
«Поскольку рост в Симферополе, Кировском и Бахчисарайском районах, усилить работу муниципального контроля именно по этим муниципальным образованиям. Но это не значит, что не нужно проводить работу в других муниципальных образованиях», — цитирует Гоцанюка «Крыминформ».
Сформированы рабочие группы, в которые вошли представители администраций муниципальных образований, МЧС, Минюста и полиции.
Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.