Власти Крыма рассказали о противокоронавирусных мерах на полуострове

Власти усилят контроль за выполнением требований противоэпидемической безопасности в трёх регионах полуострова, сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

«Поскольку рост в Симферополе, Кировском и Бахчисарайском районах, усилить работу муниципального контроля именно по этим муниципальным образованиям. Но это не значит, что не нужно проводить работу в других муниципальных образованиях», — цитирует Гоцанюка «Крыминформ».

Сформированы рабочие группы, в которые вошли представители администраций муниципальных образований, МЧС, Минюста и полиции.

Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.