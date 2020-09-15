Спасатели напомнили, как избежать пожаров в осенне-зимний период

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Спасатели напомнили, как избежать пожаров в частном доме в осенне-зимний период.
Спасатели напомнили, как избежать пожаров в осенне-зимний период
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на ГУ МЧС России по Оренбургской области.

По словам экспертов, с наступлением холодов резко возрастает количество происшествий в частном секторе. Причиной пожара становится желание согреться с помощью печей, электронагревателей, газовых плит.

Граждан призвали серьёзно отнестись к подготовке дома к холодному периоду, в том числе проверить исправность розеток, проводки и выключателей.

Также необходимо проверить состояние печей, отопительных приборов.

В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

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