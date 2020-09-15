В Крыму прокомментировали ситуацию с тестированием населения на COVID-19

Количество лабораторий, проводящих исследования на коронавирусную инфекцию, в Крыму увеличилось до пяти, из которых три — федеральные. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Мы начинали исследования и говорили о том, что на территории республики обследуются порядка 54—55 на 100 тыс. населения в сутки. И мы начинали с одной федеральной лаборатории. На сегодняшний день на территории у нас работают три федеральные лаборатории, две лаборатории системы здравоохранения, четыре медицинские организации, которые отбирают материал и отправляют в аккредитованные лаборатории на материк», — цитирует Пеньковскую «Крыминформ».

Она добавила, что это позволило обследовать более 283 тыс. крымчан.

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