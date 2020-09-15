В Москве подвели итоги молодёжного проекта «Бизнес-уикенд»

Короткая ссылка
В Москве подвели итоги бесплатного проекта по обучению старшеклассников и студентов основам предпринимательства «Бизнес-уикенд».
В Москве подвели итоги молодёжного проекта «Бизнес-уикенд»
  • © Mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«В заключительном этапе «Бизнес-уикенда» участвовали 120 проектных команд по два-три человека. 108 из них — это почти 340 школьников и студентов — блестяще закончили обучение, показав рекордный результат. Их суммарный объём продаж за время акселерации превысил 12 млн рублей», — цитирует издание заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Она рассказала, что под руководством наставников участники составляли планы по развитию своего бизнес-продукта и участвовали в тематических мастер-классах. В финале начинающие предприниматели показали экспертам свои видеопрезентации подготовленного продукта.

Выпускники заключительного этапа проекта смогут сразу попасть на вторую и третью ступени клуба молодых предпринимателей Business Update. Все желающие также смогут стать наставниками для менее опытных членов клуба.

Всего в этом году в мероприятиях проекта «Бизнес-уикенд» приняли участие около 20,5 тыс. человек в возрасте от 16 до 27 лет.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить