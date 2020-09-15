В Москве подвели итоги молодёжного проекта «Бизнес-уикенд»

В Москве подвели итоги бесплатного проекта по обучению старшеклассников и студентов основам предпринимательства «Бизнес-уикенд».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«В заключительном этапе «Бизнес-уикенда» участвовали 120 проектных команд по два-три человека. 108 из них — это почти 340 школьников и студентов — блестяще закончили обучение, показав рекордный результат. Их суммарный объём продаж за время акселерации превысил 12 млн рублей», — цитирует издание заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Она рассказала, что под руководством наставников участники составляли планы по развитию своего бизнес-продукта и участвовали в тематических мастер-классах. В финале начинающие предприниматели показали экспертам свои видеопрезентации подготовленного продукта.

Выпускники заключительного этапа проекта смогут сразу попасть на вторую и третью ступени клуба молодых предпринимателей Business Update. Все желающие также смогут стать наставниками для менее опытных членов клуба.

Всего в этом году в мероприятиях проекта «Бизнес-уикенд» приняли участие около 20,5 тыс. человек в возрасте от 16 до 27 лет.

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