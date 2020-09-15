Белоруссия направила танки и военных на учения «Кавказ-2020»

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Белоруссия направила более 30 танков и около 350 военных на учения «Кавказ-2020» на юге России, сообщили в российском Министерстве обороны.
Белоруссия направила танки и военных на учения «Кавказ-2020»
  • © Nikolay Titov/Global Look Press

«Всего в учениях от Республики Беларусь будут задействованы около 350 человек, свыше 30 танков и боевых машин пехоты, а также шесть самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», — цитирует ведомство ТАСС.

Подразделения Вооружённых сил Белоруссии уже прибыли на полигон Капустин Яр в Астраханской области, уточнили в министерстве.

Ранее Россия пригласила военных Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы, Пакистана и Ирана для участия в учениях «Кавказ-2020».

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