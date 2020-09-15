Белоруссия направила танки и военных на учения «Кавказ-2020»
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«Всего в учениях от Республики Беларусь будут задействованы около 350 человек, свыше 30 танков и боевых машин пехоты, а также шесть самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», — цитирует ведомство ТАСС.
Подразделения Вооружённых сил Белоруссии уже прибыли на полигон Капустин Яр в Астраханской области, уточнили в министерстве.
Ранее Россия пригласила военных Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы, Пакистана и Ирана для участия в учениях «Кавказ-2020».