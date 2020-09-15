В Роспотребнадзоре рассказали о ходе вакцинации от гриппа в Санкт-Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Всего от гриппа в городе привиты 314 633 человека.
38 535 человек получили прививки за счёт дополнительных источников. Всего же от гриппа вакцинировали 5,8% населения Петербурга.
Как сообщал ранее портал URA.RU, врач Максим Стародубцев, глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение», рассказал о правилах вакцинации.