В Оренбурге рассказали о ситуации с соблюдением мер по борьбе с коронавирусом

В Оренбурге рассказали о ситуации с соблюдением мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные администрации областного центра.

Во время последней проверки сотрудники полиции, Россельхознадзора, правительства области и члены административной комиссии по Северному и Южному округам обнаружили в местах торговли случаи, когда либо продавец, либо покупатель не носят средства индивидуальной защиты.

По данным фактам составлено пять протоколов.

«Есть маска на лице, но она опущена на подбородок, либо есть маска, но посетитель или продавец без перчаток», — цитирует издание объяснение членов комиссии.

За нарушения предусмотрено либо устное предупреждение, либо штраф.

Согласно документу «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции», люди обязаны носить маски и перчатки в местах торговли, помещениях, где предоставляют различные услуги, в общественном транспорте и такси.

В августе телеканал «360» сообщил, что в Московской области пассажиры, ехавшие в электричках без защитных масок, за три дня были оштрафованы в общей сложности на 870 тыс. рублей.