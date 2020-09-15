В Иркутской области в поисках пропавшего ребёнка задействованы более 300 человек
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы регионального главка МЧС.
Ребёнок пропал 12 сентября в Куйтунском районе. По данным спасателей, мальчик ушёл из дома в посёлке Уховский в школу и не вернулся. По одной из версий, мальчик, проживающий с матерью и отчимом, мог отправиться к родному отцу в соседнее село за 30 км.
К настоящему времени СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».