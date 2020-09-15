В Иркутской области в поисках пропавшего ребёнка задействованы более 300 человек

В Иркутской области в поисках пропавшего семилетнего мальчика задействованы более 300 человек, спецтехника, вертолёт Ми-8 МЧС России и водолазы.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы регионального главка МЧС.

Ребёнок пропал 12 сентября в Куйтунском районе. По данным спасателей, мальчик ушёл из дома в посёлке Уховский в школу и не вернулся. По одной из версий, мальчик, проживающий с матерью и отчимом, мог отправиться к родному отцу в соседнее село за 30 км.

К настоящему времени СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».