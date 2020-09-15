В Иркутской области в поисках пропавшего ребёнка задействованы более 300 человек

Короткая ссылка
В Иркутской области в поисках пропавшего семилетнего мальчика задействованы более 300 человек, спецтехника, вертолёт Ми-8 МЧС России и водолазы.
В Иркутской области в поисках пропавшего ребёнка задействованы более 300 человек
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы регионального главка МЧС.

Ребёнок пропал 12 сентября в Куйтунском районе. По данным спасателей, мальчик ушёл из дома в посёлке Уховский в школу и не вернулся. По одной из версий, мальчик, проживающий с матерью и отчимом, мог отправиться к родному отцу в соседнее село за 30 км.

К настоящему времени СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить