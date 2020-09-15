В правительстве Челябинска рассказали о новых назначениях

В правительстве Челябинска рассказали о новых назначениях, в структуре правительства Челябинской области было воссоздано Главное управление молодёжной политики.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный портал правовой информации области. «Назначить Калимуллину Светлану Гаязовну начальником Главного управления молодёжной политики с 14 сентября 2020 года», — говорится в тексте документа. Новому руководителю правительства установлен испытательный срок длительностью в один год. Ранее Калимуллина руководила региональной структурой Российского союза молодёжи, была заместителем гендиректора фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».