В правительстве Челябинска рассказали о новых назначениях

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В правительстве Челябинска рассказали о новых назначениях, в структуре правительства Челябинской области было воссоздано Главное управление молодёжной политики.
В правительстве Челябинска рассказали о новых назначениях
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный портал правовой информации области.

«Назначить Калимуллину Светлану Гаязовну начальником Главного управления молодёжной политики с 14 сентября 2020 года», — говорится в тексте документа.

Новому руководителю правительства установлен испытательный срок длительностью в один год.

Ранее Калимуллина руководила региональной структурой Российского союза молодёжи, была заместителем гендиректора фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».

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