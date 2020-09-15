В правительстве Челябинска рассказали о новых назначениях
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный портал правовой информации области.
«Назначить Калимуллину Светлану Гаязовну начальником Главного управления молодёжной политики с 14 сентября 2020 года», — говорится в тексте документа.
Новому руководителю правительства установлен испытательный срок длительностью в один год.
Ранее Калимуллина руководила региональной структурой Российского союза молодёжи, была заместителем гендиректора фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».