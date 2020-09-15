В Удмуртии возбудили дело по факту гибели шести человек в ДТП

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В Удмуртии полиция возбудила уголовное дело после гибели шести человек в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика.
В Удмуртии возбудили дело по факту гибели шести человек в ДТП
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

«Следственный отдел Алнашского отделения полиции возбудил уголовное дело по ст. 264 ч. 5 («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — заявили в МВД.

По данным местного управления СК, в числе погибших трое студентов местного сельскохозяйственного техникума.

Как пишет izhlife.ru, трагедия произошла вечером 14 сентября на участке федеральной трассы в Алнашском районе.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в результате ДТП погибли шесть человек.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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