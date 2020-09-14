«Аэрофлот» открыл продажу билетов из некоторых стран в Москву

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Пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова сообщила, что авиакомпания открыла продажу билетов на грузопассажирские рейсы из нескольких стран, передаёт ТАСС.
«Аэрофлот» открыл продажу билетов из некоторых стран в Москву
  • РИА Новости

При этом, как сообщает агентство, она не уточнила, о каких странах идёт речь.

«Аэрофлот» по согласованию с оперативным штабом правительства действительно открыл продажу авиабилетов на собственные грузопассажирские рейсы в Москву для граждан России», — сообщила Спивакова.

Она заявила, что вывозные рейсы сохранятся из городов, в которые регулярные коммерческие рейсы российскими авиакомпаниями не совершаются.

«Это города Южной Америки, некоторые города Африки и Азии, некоторые другие направления», — добавила пресс-секретарь.

Ранее стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

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