«Аэрофлот» открыл продажу билетов из некоторых стран в Москву
- РИА Новости
При этом, как сообщает агентство, она не уточнила, о каких странах идёт речь.
«Аэрофлот» по согласованию с оперативным штабом правительства действительно открыл продажу авиабилетов на собственные грузопассажирские рейсы в Москву для граждан России», — сообщила Спивакова.
Она заявила, что вывозные рейсы сохранятся из городов, в которые регулярные коммерческие рейсы российскими авиакомпаниями не совершаются.
«Это города Южной Америки, некоторые города Африки и Азии, некоторые другие направления», — добавила пресс-секретарь.
Ранее стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.