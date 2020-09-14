На Ставрополье рассказали о выплатах соцработникам

Короткая ссылка
В Ставропольском крае рассказали о выплатах социальным работникам.
На Ставрополье рассказали о выплатах соцработникам
  • © PROMT8
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Выплаты продлены ещё на месяц. Край получил 91,3 млн рублей.

«Всего за период пандемии сотрудникам социальных учреждений края, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска, выплачено 84,8 млн рублей», — заявили в пресс-службе.

Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить