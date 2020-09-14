На Ставрополье рассказали о выплатах соцработникам

В Ставропольском крае рассказали о выплатах социальным работникам.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Выплаты продлены ещё на месяц. Край получил 91,3 млн рублей.

«Всего за период пандемии сотрудникам социальных учреждений края, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска, выплачено 84,8 млн рублей», — заявили в пресс-службе.

Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.