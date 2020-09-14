В Вологодской области продлили режим повышенной готовности

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил на оперативном совещании с членами областного правительства о продлении режима повышенной готовности на территории региона по 5 октября включительно.
В Вологодской области продлили режим повышенной готовности
  • Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

Об этом сообщается на официальном портале правительства области.

Отмечается, что «решение обусловлено ростом сезонной заболеваемости вологжан, пик которой ожидается в начале октября, и направлено на сохранение стабильной ситуации».

Кувшинников заявил, что «количество заболевших за последние две недели возросло и приближается к показателям аналогичного периода прошлого года, по заболеваемости пневмонией наблюдается значительный прирост: на прошлой неделе он составил 175 человек».

«Сейчас нам важно защититься, чтобы снизить риск одновременного возникновения двух вирусов — новой коронавирусной инфекции и гриппа. Чтобы предупредить возможные негативные последствия, считаю необходимым продлить на территории области режим повышенной готовности ещё на три недели», — добавил губернатор.

Ранее вирусолог Александр Гинцбург в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с хроническими заболеваниями на фоне коронавируса.

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