В Движении автомобилистов прокомментировали идею разрешить управление автомобилем с 16 лет

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал предложение снизить возрастной ценз для российских водителей до 16 лет.

«Я ничего страшного не вижу в том, чтобы человек два годика поучился, посмотрел, как всё устроено, и сел за руль в 18 лет. У молодых людей очень много энергии, азарта, и иногда они просто страшно ездят», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Как считает эксперт, нет никакой необходимости снижать возраст на управление транспортным средством.

Похмелкин также напомнил, что с 16 лет можно ездить на мопедах и этого более чем достаточно.

Ранее председатель комитета по транспорту и строительству Государственной думы Евгений Москвичёв в беседе с Nation News дал оценку инициативе.