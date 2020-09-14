В Движении автомобилистов прокомментировали идею разрешить управление автомобилем с 16 лет

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Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал предложение снизить возрастной ценз для российских водителей до 16 лет.
В Движении автомобилистов прокомментировали идею разрешить управление автомобилем с 16 лет
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Я ничего страшного не вижу в том, чтобы человек два годика поучился, посмотрел, как всё устроено, и сел за руль в 18 лет. У молодых людей очень много энергии, азарта, и иногда они просто страшно ездят», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Как считает эксперт, нет никакой необходимости снижать возраст на управление транспортным средством.

Похмелкин также напомнил, что с 16 лет можно ездить на мопедах и этого более чем достаточно.

Ранее председатель комитета по транспорту и строительству Государственной думы Евгений Москвичёв в беседе с Nation News дал оценку инициативе.

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