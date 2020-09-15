На поддержку частных театров в Петербурге выделят более 760 млн рублей

В Санкт-Петербурге из городского бюджета более 760 млн рублей будет выделено на поддержку негосударственных театров и проектов НКО.

Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

К открытию театрального сезона поддержку получат 23 театра и 25 проектов НКО.

«Эти коллективы неоднократно завоёвывали премии на российских и международных конкурсах. Во время пандемии, когда все театральные площадки были закрыты, частные творческие организации пострадали больше всего. Мы просто обязаны им помочь», — цитирует издание губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

По его словам, в июне этого года было решено поддержать 135 проектов НКО в сфере культуры на сумму 647 млн рублей, с учётом второго этапа конкурса на предоставление субсидий размер субсидий был увеличен.

Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о субсидиях для культурных проектов. Из 30 участников комиссия отобрала 18 лауреатов, которые получат средства на реализацию своих идей. Всего выделено 20 млн рублей.