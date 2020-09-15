Эксперт прокомментировала идею разрешить водить машину с 16 лет

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировала идею разрешить вождение машины с 16 лет.

«Этот вопрос возникает с периодичностью раз в год, его все обсуждают, и всё-таки всё остаётся на рубеже 18-летнего возраста, потому что это доказало свою эффективность. Интереснейший австрийский опыт — не самостоятельное управление ТС, а в сопровождении взрослого человека, который обязательно является родственником этого лица. И это показало полную безаварийность», — цитирует издание представителя автошкол.

По её мнению, актуально предложение разрешить водить с 16 лет в сопровождении взрослого.

Ранее в беседе с Nation News председатель комитета по транспорту и строительству Государственной думы Евгений Москвичёв дал оценку инициативе снизить возрастной ценз для российских водителей до 16 лет.