СК проводит проверку по факту падения летательного аппарата на соревнованиях в Крыму

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СК проводит проверку по факту падения летательного аппарата на чемпионате России по спорту сверхлёгкой авиации в Крыму.
СК проводит проверку по факту падения летательного аппарата на соревнованиях в Крыму
  • © СК РФ

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального ведомства.

«Проводится процессуальная проверка по факту падения летательного аппарата и травмирования пилота в ходе проведения спортивных соревнований. Установлено, что 13 сентября текущего года в окрестностях аэродрома Юхарина балка в Севастополе спортсмен из Санкт-Петербурга потерял управление летательным аппаратом, что привело к падению», — цитирует издание старшего помощника руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольгу Постнову.

Сотрудники СК проводят проверку на предмет наличия в действиях лиц нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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