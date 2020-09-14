В Картофельном союзе прокомментировали ситуацию на рынке овощей

Исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке овощей.

«Касательно ситуации, то она неоднозначная: где-то и заливало, и засуха была, особенно засуха коснулась Приморья, Сибири и части Урала, обильные осадки были по Северо-Западу, и это может отразиться на качестве продукции в плане хранения», — цитирует издание Красильникова.

Собеседник издания, не разделяет пессимизма коллег по отрасли по поводу возможного увеличения цен на картофель.

«Несмотря на снижение площадей по посадке картофеля, мы не прогнозируем какого-то кризиса. То есть валовый сбор будет на уровне около 7,2 млн тонн. Это полностью обеспечивает потребности населения, торговых сетей и так далее. Если подорожание и будет, то несущественным», — пояснил он.

Ссылаясь на данные Минсельхоза России, он сообщил, что урожай картофеля отмечается на уровне среднегодовых показателей, в тех же пределах, которые были в последние два-три года.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин рассказал, что подмосковные аграрии собрали порядка 400 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.