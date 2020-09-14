Николаев победил на выборах главы Чувашии

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Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев победил на региональных выборах с 75,63% голосов.
Николаев победил на выборах главы Чувашии
  • © Официальный сайт Олега Николаева

Как указывает РИА Новости, об этом заявила ЦИК республики после обработки 100% протоколов.

«Обработаны все 100% протоколов. Предварительные итоги выборов: Олег Николаев — 75,63%, Александр Андреев (КПРФ) — 10,28%, Константин Степанов (ЛДПР) — 5,51%... В выборах приняли участие 55,53% избирателей по итогам трёх дней голосования», — отметили в ЦИК.

Ранее сообщалось, что действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев победил на выборах с 82,97% голосов.

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