В Удмуртии сообщили о задержании одного человека по делу о гибели двух подростков в ветхом здании
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на данные СУ СКР по области.
Расследуется уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, руководителя фирмы-подрядчика, которая по муниципальному контракту должна была снести ветхий дом в Сарапуле, где 12 сентября погибли два подростка.
Руководителю инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Подозреваемый задержан, следователь готовит материалы для предъявления обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц администрации города Сарапула.