В Удмуртии сообщили о задержании одного человека по делу о гибели двух подростков в ветхом здании

Короткая ссылка
СУ СКР по Удмуртии расследует дело о причинении смерти по неосторожности, задержан руководитель фирмы, не разобравшей аварийный дом, где погибли два подростка.
В Удмуртии сообщили о задержании одного человека по делу о гибели двух подростков в ветхом здании
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на данные СУ СКР по области.

Расследуется уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, руководителя фирмы-подрядчика, которая по муниципальному контракту должна была снести ветхий дом в Сарапуле, где 12 сентября погибли два подростка.

Руководителю инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Подозреваемый задержан, следователь готовит материалы для предъявления обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц администрации города Сарапула.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить