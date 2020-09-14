В Удмуртии сообщили о задержании одного человека по делу о гибели двух подростков в ветхом здании

СУ СКР по Удмуртии расследует дело о причинении смерти по неосторожности, задержан руководитель фирмы, не разобравшей аварийный дом, где погибли два подростка.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на данные СУ СКР по области.

Расследуется уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, руководителя фирмы-подрядчика, которая по муниципальному контракту должна была снести ветхий дом в Сарапуле, где 12 сентября погибли два подростка.

Руководителю инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Подозреваемый задержан, следователь готовит материалы для предъявления обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц администрации города Сарапула.