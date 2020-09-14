В Подмосковье рассказали о концепции подготовки спортивного резерва до 2025 года

В Московской области рассказали о концепции подготовки спортивного резерва до 2025 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные правительства Московской области.

«Современный спорт высших достижений в условиях усиления глобальной конкуренции на международной спортивной арене предъявляет новые, более высокие требования к качеству подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и Российской Федерации», — говорится в документе, подготовленном властями Подмосковья.

Концепция позволит воспитать в регионе спортсменов самого высокого уровня.