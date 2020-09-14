В Подмосковье рассказали о концепции подготовки спортивного резерва до 2025 года

Короткая ссылка
В Московской области рассказали о концепции подготовки спортивного резерва до 2025 года.
В Подмосковье рассказали о концепции подготовки спортивного резерва до 2025 года
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные правительства Московской области.

«Современный спорт высших достижений в условиях усиления глобальной конкуренции на международной спортивной арене предъявляет новые, более высокие требования к качеству подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и Российской Федерации», — говорится в документе, подготовленном властями Подмосковья.

Концепция позволит воспитать в регионе спортсменов самого высокого уровня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить