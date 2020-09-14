В Петербурге прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19, за сутки были обследованы 11 050 человек.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные представителей оперативного штаба.

По имеющейся информации, на сегодняшний день под наблюдением находятся 488 человек, из них в обсерваторе — двое, 486 — контактные.

За 13 сентября было обработано 167 вызовов, поступивших по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить