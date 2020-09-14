В Петербурге прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19

В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19, за сутки были обследованы 11 050 человек.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные представителей оперативного штаба.

По имеющейся информации, на сегодняшний день под наблюдением находятся 488 человек, из них в обсерваторе — двое, 486 — контактные.

За 13 сентября было обработано 167 вызовов, поступивших по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире.