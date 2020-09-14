В Петербурге прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные представителей оперативного штаба.
По имеющейся информации, на сегодняшний день под наблюдением находятся 488 человек, из них в обсерваторе — двое, 486 — контактные.
За 13 сентября было обработано 167 вызовов, поступивших по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире.