В Росприроднадзоре прокомментировали ситуацию с ликвидацией свалок в России

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Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова прокомментировали ситуацию с ликвидацией свалок в России.
В Росприроднадзоре прокомментировали ситуацию с ликвидацией свалок в России
  • РИА Новости

«На то, чтобы убрать накопленные свалки, уйдёт лет пять. На то, чтобы наладить работу с новым мусором, думаю, лет 15», — цитирует «Российская газета» главу федеральной службы.

Радионова призвала всех думать о том, чтобы производить как можно меньше мусора, отказаться от лишней тары. По её мнению, существует особенно опасный мелкий мусор, который невозможно ни убрать, ни переработать.

Ранее в беседе с телеканалом «360» министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин дал оценку уровню экологической грамотности граждан.

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