В Ленинградской области найдены фрагменты расчленённого тела

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В Ленинградской области на берегу реки Сясь найдены фрагменты расчленённого тела женщины.
В Ленинградской области найдены фрагменты расчленённого тела
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на данные пресс-службы регионального управления СКР.

Проводится осмотр места происшествия. Назначены генетическая и медицинская судебные экспертизы.

Организованы следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Выясняется личность погибшей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как пишет Inforeactor, на месте происшествия работают полицейские, следователи-криминалисты, сотрудники МЧС. Водолазы осматривают дно реки.

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