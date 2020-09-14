В Ленинградской области найдены фрагменты расчленённого тела

В Ленинградской области на берегу реки Сясь найдены фрагменты расчленённого тела женщины.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на данные пресс-службы регионального управления СКР.

Проводится осмотр места происшествия. Назначены генетическая и медицинская судебные экспертизы.

Организованы следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Выясняется личность погибшей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как пишет Inforeactor, на месте происшествия работают полицейские, следователи-криминалисты, сотрудники МЧС. Водолазы осматривают дно реки.