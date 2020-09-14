В Ленинградской области найдены фрагменты расчленённого тела
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на данные пресс-службы регионального управления СКР.
Проводится осмотр места происшествия. Назначены генетическая и медицинская судебные экспертизы.
Организованы следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Выясняется личность погибшей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Как пишет Inforeactor, на месте происшествия работают полицейские, следователи-криминалисты, сотрудники МЧС. Водолазы осматривают дно реки.