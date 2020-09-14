Житель Тюменской области предстанет перед судом за незаконную вырубку леса

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Житель Тюменской области предстанет перед судом за незаконную вырубку леса, прокуратура предъявила иск о взыскании с обвиняемого 290 тыс. рублей.
Житель Тюменской области предстанет перед судом за незаконную вырубку леса
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные облпрокуратуры.

Прокуратура Первомайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Асиновского района. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 260 УК России «Незаконная рубка лесных насаждений».

По версии следствия, в июне 2020 года обвиняемый на территории урочища «Заря» Первомайского участкового лесничества незаконно срубил 12 шестидесятилетних сосен. Сумма ущерба, причинённого лесному фонду, превысила 290 тыс. рублей.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Первомайский районный суд. Кроме того, прокуратура предъявила иск о взыскании с обвиняемого всей суммы ущерба, нанесённого государству.

Ранее глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в интервью газете «Известия» рассказал, что в правительство внесли законопроект о введении электронного документа для отражения процесса заготовки древесины, который поменяет ситуацию с незаконными рубками.

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