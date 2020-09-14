В Тверской области проводят проверку из-за ДТП с автобусом

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В Тверской области СК проводит проверку по факту ДТП с протаранившим фуру пассажирским автобусом. В результате аварии пострадали девять человек.
В Тверской области проводят проверку из-за ДТП с автобусом
  • © СК РФ

Об этом сообщает Tverigrad.ru со ссылкой на данные СУ СК области.

ДТП произошло вечером в воскресенье, 13 сентября. Водитель автобуса Тверь — Конаково не выдержал безопасную дистанцию, не успел вовремя затормозить и столкнулся с фурой. Из 16 пассажиров в ДТП пострадали восемь. Травмы получил и водитель.

Жизни пострадавших ничто не угрожает. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции Тверской области.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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