В Тюменской области во время пожара в жилом доме погибли два человека
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Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на данные пресс-службы регионального управления МЧС.
Общая площадь пожара составила 72 кв. м.
На месте происшествия работали 15 спасателей.
Во время пожара погибли два человека — женщина 1952 года рождения, личность второго погибшего устанавливается.
Причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнём.
В августе сайт «Москва 24» передавал, что СК возбудил дело по факту гибели ребёнка при пожаре в частном доме в Московской области.