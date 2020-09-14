В Тюменской области во время пожара в жилом доме погибли два человека

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В Тюменской области во время пожара в квартире жилого дома погибли два человека, огонь повредил кровлю, потолок и надворные постройки.
В Тюменской области во время пожара в жилом доме погибли два человека
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на данные пресс-службы регионального управления МЧС.

Общая площадь пожара составила 72 кв. м.

На месте происшествия работали 15 спасателей.

Во время пожара погибли два человека — женщина 1952 года рождения, личность второго погибшего устанавливается.

Причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнём.

В августе сайт «Москва 24» передавал, что СК возбудил дело по факту гибели ребёнка при пожаре в частном доме в Московской области. 

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