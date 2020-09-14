В Москве выставили на торги здание на территории «Винзавода»

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В Москве выставили на торги здание на территории Центра современного искусства «Винзавод».
В Москве выставили на торги здание на территории «Винзавода»
  • © Ю. Иванко / Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Приобрести здание и использовать его в коммерческих целях могут любые юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. При этом расположение в границах объекта культурного наследия накладывает на будущего собственника определённые ограничения», — цитирует издание заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Стартовая цена на торгах составит 16,4 млн рублей. Сами торги пройдут 22 октября.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершился открытый аукцион на право арендовать уникальное кирпичное здание XVIII века — Въездную башню Хорошёвского конного завода.

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