В Москве выставили на торги здание на территории «Винзавода»
- © Ю. Иванко / Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Приобрести здание и использовать его в коммерческих целях могут любые юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. При этом расположение в границах объекта культурного наследия накладывает на будущего собственника определённые ограничения», — цитирует издание заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Стартовая цена на торгах составит 16,4 млн рублей. Сами торги пройдут 22 октября.
Ранее НСН сообщала, что в Москве завершился открытый аукцион на право арендовать уникальное кирпичное здание XVIII века — Въездную башню Хорошёвского конного завода.