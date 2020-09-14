Эксперт рассказал, как предотвратить осеннюю депрессию

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Врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков рассказал, как предотвратить осеннюю депрессию.
Эксперт рассказал, как предотвратить осеннюю депрессию
  • Pixabay

«Осень — это сезон, когда среднестатистическое настроение падает. Стрессы, которые летом или зимой не оказали бы столь сильного воздействия на человека, оказываются более чувствительными. Это происходит, поскольку падает световой день. Сейчас мы приближаемся к осеннему равноденствию, скорость падения светового дня максимальная. Как раз в этот момент и начинаются депрессивные расстройства», — рассказывает эксперт в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, пасмурная погода вместе с сокращением длины светового дня приводят к снижению выработки организмом «гормонов счастья» вроде серотонина.

Но есть простой способ улучшить настроение, хотя при этом придётся потратиться на электроэнергию, уверяет психиатр.

«Если падает световой день, то надо не бояться большой платы за электричество и создавать больше света. Бывают такие специальные лампы, которые с четырёх часов утра постепенно увеличивают яркость», — поделился Виктор Ханыков.

Также эксперт советует создать праздничное настроение, раньше времени повесить гирлянды и включить праздничные огоньки.

Ранее в беседе с изданием «ПолитЭксперт» психолог, эксперт по личностному росту Елена Скляр рассказала, как не думать о бессмысленной работе.

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