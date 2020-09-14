Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах
- © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Так, самый существенный рост доли зафиксирован в Севастополе, Татарстане и Чечне.
Сокращение отмечается в 36 регионах. Наиболее значительное — в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Иркутской области.
Отмечается, что в целом по стране доля затрат на ЖКХ по сравнению с 2018 годом осталась на том же уровне — 9,6% (около 4,8 тыс. рублей в месяц).
Лидером по доле расходов стала Коми, самый низкий показатель — в Ингушетии.
По мнению опрошенных агентством экспертов, на фоне пандемии коронавируса можно ожидать некоторого изменения структуры потребительских расходов.
В августе в правительство направили предложение увеличить скидки на оплату ЖКУ для многодетных семей.