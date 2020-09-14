Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах

Доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году увеличилась в 43 субъектах России, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Так, самый существенный рост доли зафиксирован в Севастополе, Татарстане и Чечне.

Сокращение отмечается в 36 регионах. Наиболее значительное — в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Иркутской области.

Отмечается, что в целом по стране доля затрат на ЖКХ по сравнению с 2018 годом осталась на том же уровне — 9,6% (около 4,8 тыс. рублей в месяц).

Лидером по доле расходов стала Коми, самый низкий показатель — в Ингушетии.

По мнению опрошенных агентством экспертов, на фоне пандемии коронавируса можно ожидать некоторого изменения структуры потребительских расходов.

В августе в правительство направили предложение увеличить скидки на оплату ЖКУ для многодетных семей.