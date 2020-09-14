Россия и Индия создадут ракету для борьбы с самолётами AWACS

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Россия и Индия в 2024 году создадут ракету «Брамос», предназначенную для борьбы с самолётами радиообнаружения и наведения AWACS.
Россия и Индия создадут ракету для борьбы с самолётами AWACS
  • © Wikipedia/Denniss

«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух-воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утвержден, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует РИА Новости содиректора российско-индийского совместного предприятия «БРАМОС» Александра Максичева.

По его словам, главным отличием данного проекта будет его предназначенность для поражения воздушных целей.

Он отметил, что таким образом будет расширена номенклатура целей для ракет «Брамос».

11 июля официальный представитель компании «Брамос» Правин Патак сообщил в ходе международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге, что первый опытный экземпляр крылатой ракеты «Брамос» готов к проведению испытаний на увеличение дальности.

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