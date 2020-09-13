В ДТП в Ленинградской области погиб один человек

В результате аварии в Ломоносовском районе Ленинградской области водитель и пять его пассажиров, среди которых было четверо детей, пострадали, также одна пассажирка скончалась на месте.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

«Водитель, управляя автомобилем Lada Largus, не справился с управлением транспортного средства и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «в результате ДТП водитель автомобиля Lada и пятеро его пассажиров (мальчики десяти и семи лет, девочки 2018 и 2016 годов рождения, а так же неустановленный мужчина) получили травмы средней степени тяжести, ещё один пассажир автомобиля (женщина 1977 года рождения) скончался на месте происшествия».

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.