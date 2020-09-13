В ДТП в Ленинградской области погиб один человек
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
«Водитель, управляя автомобилем Lada Largus, не справился с управлением транспортного средства и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что «в результате ДТП водитель автомобиля Lada и пятеро его пассажиров (мальчики десяти и семи лет, девочки 2018 и 2016 годов рождения, а так же неустановленный мужчина) получили травмы средней степени тяжести, ещё один пассажир автомобиля (женщина 1977 года рождения) скончался на месте происшествия».
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.