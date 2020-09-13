ЦИК не получала жалоб по голосованию на придомовых территориях

Короткая ссылка
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии жалоб по голосованию на придомовых территориях.
ЦИК не получала жалоб по голосованию на придомовых территориях
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«У нас жалоб нет по этому поводу. Главное, чтобы тайна голосования была обеспечена, чтобы было обеспечено право проголосовать», — приводит её слова в информационном центре ЦИК РИА Новости.

Памфилова уточнила, что голосование на придомовых территориях завершилось, в настоящее время выборы проходят на стационарных участках.

Ранее сообщалось, что на избирательные участки пришли более 150 тыс. наблюдателей и 55 тыс. членов избиркомов с правом совещательного голоса.

13 сентября в России проходит единый день голосования, по итогам которого будут замещены более 78 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Выборы высших должностных лиц пройдут в 20 российских регионах.

Председатель Фонда развития гражданского общества, политтехнолог Константин Костин в интервью ФАН прокомментировал нынешнюю избирательную кампанию в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить