ЦИК не получала жалоб по голосованию на придомовых территориях
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- РИА Новости
«У нас жалоб нет по этому поводу. Главное, чтобы тайна голосования была обеспечена, чтобы было обеспечено право проголосовать», — приводит её слова в информационном центре ЦИК РИА Новости.
Памфилова уточнила, что голосование на придомовых территориях завершилось, в настоящее время выборы проходят на стационарных участках.
Ранее сообщалось, что на избирательные участки пришли более 150 тыс. наблюдателей и 55 тыс. членов избиркомов с правом совещательного голоса.
13 сентября в России проходит единый день голосования, по итогам которого будут замещены более 78 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.
Выборы высших должностных лиц пройдут в 20 российских регионах.
Председатель Фонда развития гражданского общества, политтехнолог Константин Костин в интервью ФАН прокомментировал нынешнюю избирательную кампанию в России.