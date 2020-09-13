ЦИК не получала жалоб по голосованию на придомовых территориях

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии жалоб по голосованию на придомовых территориях.

«У нас жалоб нет по этому поводу. Главное, чтобы тайна голосования была обеспечена, чтобы было обеспечено право проголосовать», — приводит её слова в информационном центре ЦИК РИА Новости.

Памфилова уточнила, что голосование на придомовых территориях завершилось, в настоящее время выборы проходят на стационарных участках.

Ранее сообщалось, что на избирательные участки пришли более 150 тыс. наблюдателей и 55 тыс. членов избиркомов с правом совещательного голоса.

13 сентября в России проходит единый день голосования, по итогам которого будут замещены более 78 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Выборы высших должностных лиц пройдут в 20 российских регионах.

Председатель Фонда развития гражданского общества, политтехнолог Константин Костин в интервью ФАН прокомментировал нынешнюю избирательную кампанию в России.